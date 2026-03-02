Sobe para 555 o número de mortos no Irã após ataques de EUA e Israel

País está sob ofensiva desde sábado (28), quando os Estados Unidos e o país israelense realizaram diversos bombardeios, matando o Líder Supremo, o aiatolá Ali Khamenei

AMIR KHOLOUSI / ISNA / AFP Escombros e destroços cobrem um veículo destruído após um ataque com mísseis a um bairro de Teerã, no Irã, no sábado (28)



Desde o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel, 555 pessoas foram mortas no Irã, segundo dados oficiais. “Como resultado dos ataques terroristas EUA-Sionismo em várias regiões do nosso país, 131 cidades foram afetadas até o momento e, lamentavelmente, 555 de nossos compatriotas foram mortos”, declarou a Cruz Vermelha Iraniana nesta segunda-feira (2), por meio das redes sociais.

Na província de Fars, no sul do Irã, 35 pessoas foram mortas, de acordo com a imprensa local. A agência de notícias Tasmin observou ainda que o número de mortos pode “aumentar” devido aos “ataques contínuos do inimigo”.

Na província do Azerbaijão Oriental, no noroeste do país, 27 pessoas foram mortas, de acordo com relatos da agência de notícias IRNA.

Na manhã de sábado (28), os EUA e Israel lançaram ataques aéreos massivos contra o Irã. Entre os mortos estava o Líder Supremo da República Islâmica, o aiatolá Ali Khamenei. Em resposta, o Irã vem atacando Israel e vários países do Golfo.

Ataques israelenses

As Forças Armadas de Israel comunicaram no domingo (1º) que lançaram mais uma onda de “ataques em larga escala” contra Teerã. A ação foi tomada após o exército israelense interceptar um míssil do Hezbollah.

De acordo com a imprensa estatal libanesa, Israel também lançou ataques contra Beirute, capital do Líbano. Um jornalista da agência de notícias AFP relatou ter escutado fortes explosões na cidade.

Mais cedo, o grupo islâmico xiita disse ter o “dever” de apoiar o Irã, seu aliado. O posicionamento do Hezbollah se deu depois dos ataques dos Estados Unidos e de Israel que resultaram na morte do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei. Em retaliação, o movimento libanês lançou drones e mísseis contra o território israelense.

Em novembro de 2024, Israel e Hezbollah assinaram acordo de cessar-fogo. O movimento islâmico não chegou a intervir na guerra de 12 dias travada entre forças israelenses e iranianas em 2025. Entretanto, Tel-Aviv continuou a atacar alvos que estariam ligados ao grupo libanês.

Operação de EUA e Israel

A operação conjunta dos Estados Unidos e Israel começou com fumaça sendo vista sobre Teerã, capital iraniana, na madrugada de sábado. Tel-Aviv classificou os ataques como preventivos.

Trump utilizou sua plataforma Truth Social para postar uma declaração surpresa. Em vídeo, o republicano anunciou operações de combate no Irã, com o objetivo de “eliminar ameaças iminentes”.

Foi vista fumaça subindo sobre o distrito de Pasteur, em Teerã — local da residência do aiatolá Ali Khamenei — e houve um enorme destacamento de segurança na capital.

Os Estados Unidos e Israel afirmaram que a operação mirou locais militares do Irã. O exército israelense alertou os iranianos que, se estivessem dentro ou perto dessas infraestruturas em todo o país, deveriam se retirar dos locais.

No sul do Iraque, houve um bombardeio contra uma base militar que abriga um grupo pró-Irã. Ao menos duas pessoas morreram, segundo informaram as autoridades.

Explosões também foram ouvidas perto do consulado dos Estados Unidos em Erbil, no Iraque, de acordo com jornalistas da agência de notícias AFP.

Onda de mísseis e drones

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que mirou a Quinta Frota dos Estados Unidos no Bahrein, após uma primeira onda de ataques de mísseis e drones ter sido lançada contra Israel.

“A primeira onda de ataques generalizados de mísseis e drones da República Islâmica do Irã contra os territórios ocupados começou”, afirmou o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) em comunicado, referindo-se a Israel.

O serviço de emergência Magen David Adom, de Israel, informou estar tratando um homem com ferimentos causados por explosão no norte do país. O Ministério das Relações Exteriores do Irã declarou que responderia “decisivamente” aos ataques, insistindo que Teerã fez “todo o necessário para evitar que a guerra eclodisse”.

Explosões no Golfo

Explosões foram relatadas em toda a região do Golfo. Correspondentes da AFP em Riade, na Arábia Saudita, ouviram fortes explosões, assim como na capital do Bahrein, Manama, e em Doha, no Catar.

Os Emirados Árabes Unidos afirmaram ter interceptado mísseis iranianos e reservaram-se o direito de responder aos ataques. Residentes de Abu Dhabi relataram à AFP terem ouvido fortes explosões na capital emiradense, que abriga uma base com pessoal dos Estados Unidos. O Ministério da Defesa do Catar disse ter interceptado vários ataques de mísseis, enquanto o Kuwait também enfrentou ataques.

*Com informações da AFP