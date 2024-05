Exército israelense anuncia que corpos de três reféns foram recuperados em Gaza

Segundo Israel, as três vítimas foram mortas no mesmo dia do ataque terrorista do Hamas, em 7 de outubro

Rabih DAHER / AFP Um edifício é demolido na aldeia fronteiriça de Kfar Hamam, no sul do Líbano, após um ataque israelita em 17 de maio de 2024, no meio de contínuos confrontos transfronteiriços entre tropas israelitas e combatentes do Hezbollah



O Exército israelense anunciou nesta sexta-feira (17), que suas tropas recuperaram os corpos de três reféns na devastada Faixa de Gaza, e que teriam sido “assassinados” pelos seus sequestradores. Os três reféns que foram sequestrados estavam em uma festa rave, que acontecia no dia dos ataques terroristas do Hamas, em 7 de outubro. “Na noite de ontem, as Forças de Defesa de Israel recuperaram os corpos de nossos reféns Shani Louk, Amit Buskila e Itzhak Gelerenter”, que “foram feitos reféns durante o massacre do Hamas em 7 de outubro e mortos”, declarou o porta-voz do Exército de Israel, Daniel Hagari, em um discurso televisionado. Ainda segundo o Israel, todas as vítimas foram mortas no mesmo dia do ataque terrorista do Hamas.