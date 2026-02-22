Brasil será o maior beneficiado com as tarifas de 15% de Trump

Segundo os dados da Global Trend Alert, o País terá, em média, uma redução de 13,6 pontos percentuais nas tarifas

Ricardo Stuckert/PR Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN em Kuala Lampur, Malásia.



O Brasil será o maior beneficiado das tarifas globais de 15% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As informações são do Global Trade Alert, uma organização independente que monitora políticas comerciais, e foram divulgadas pelo jornal “Financial Times”. Segundo os dados, o país terá, em média, uma redução de 13,6 pontos percentuais nas tarifas.

A China, maior rival comercial dos Estados Unidos, também não fica de foram. Ela terá uma redução de 7,1 pontos percentuais. Por outro lado, alidos dos norte-americano, como União Europeia, Reino Unido e Japão vão ser que os mais sofreram com as novas tarifas do republicano.

Neste domingo (22), em viagem à Índia, o presidente Luiz Inácio Lula da silva (PT), declarou que espera dizer ao seu homólogo americano, Donald Trump, que deseja que todos os países sejam tratados da mesma forma, sem que os poderosos imponham sua vontade às nações mais fracas. “Quero dizer ao presidente Trump que não queremos uma nova Guerra Fria. Nós queremos ter relações iguais com todos os países. Nós queremos tratar todos em igualdade de condições e receber deles um tratamento também igualitário”, declarou Lula após a visita à Índia.

Lula e Trump devem se reunir provavelmente em março.

Decisão da Suprema Corte

A imposição de novas tarifas comerciais dos Estados Unidos tem relação com a decisão da Suprema Corte, que na sexta-feira (20) decidiu que Donald Trump excedeu sua autoridade ao impor uma série de tarifas que desestabilizaram o comércio global, bloqueando uma ferramenta fundamental que o presidente tem usado para implementar sua agenda econômica.

A Suprema Corte, de maioria conservadora, decidiu por seis votos a três, afirmando que a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês) “não autoriza o presidente a impor tarifas”.

Em reação da decisão, Trump anunciou na própria sexta que colocaria tarifas globais de 10%, entretanto, no sábado ele aumentou para 15%. “Eu, como Presidente dos Estados Unidos da América, estarei, com efeito imediato, aumentando a Tarifa Mundial de 10% sobre os Países, muitos dos quais têm ‘explorado’ os EUA por décadas, sem retribuição (até eu chegar!), para o nível totalmente permitido e legalmente testado de 15%”, escreveu Trump.

No post, o presidente americano diz que a decisão foi feita com base em “uma revisão exaustiva, detalhada e completa da decisão ‘ridícula’, mal escrita e extraordinariamente antiamericana sobre Tarifas emitida ontem (sexta, 20), após muitos meses de contemplação, pela Suprema Corte dos Estados Unidos”.