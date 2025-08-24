Jovem Pan > Notícias > Mundo > Exército russo informa avanço sobre a região ucraniana de Dnipropetrovsk

Exército russo informa avanço sobre a região ucraniana de Dnipropetrovsk

No total, o Exército da Rússia controla atualmente pelo menos seis localidades nessa região, região que faz fronteira com Donetsk

  • Por Jovem Pan
  • 24/08/2025 10h16
Ludovic MARIN and Grigory SYSOYEV / various sources / AFP COMBO-UKRAINE-RUSSIA-CONFLICT-1YEAR Ao mesmo tempo, as forças russas continuam a ofensiva em Donetsk

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou neste domingo (24) que o avanço das forças russas na região de Dnipropetrovsk, na Ucrânia, continua após a captura de outro povoado. A nova conquista, de acordo com um relatório militar, é o povoado de Filiya, localizado perto de Dachnoe, local tomado pelas tropas russas em julho.

No total, o Exército russo controla atualmente pelo menos seis localidades em Dnipropetrovsk, uma região que faz fronteira com Donetsk. Nesta semana, em Dnipropetrovsk, as cidades de Kolodezi (30 quilômetros a nordeste de Sloviansk), Voronoye e Novoheorhiivka também foram tomadas.

Ao mesmo tempo, as forças russas continuam a ofensiva em Donetsk com o objetivo de concluir a conquista do território dessa região, anexado por Moscou em 2022.

*Com informações da EFE

Publicado por Nátaly Tenório 

