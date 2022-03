Exército russo retoma ofensiva na cidade ucraniana de Mariupol após cessar-fogo parcial

Ministro da Defesa da Rússia alegou que a operação foi retomada ‘devido à falta de vontade do lado ucraniano de influenciar os nacionalistas ou prolongar o cessar-fogo’

Handout / Russian Defence Ministry / AFP Tanque do exército ucraniano destruído no assentamento de Gnutovo, nos arredores de Mariupol



O exército da Rússia retomou a “ofensiva” contra duas cidades cercadas do sudeste da Ucrânia, incluindo o porto estratégico de Mariupol, informou o ministro da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov. “Devido à falta de vontade do lado ucraniano de influenciar os nacionalistas ou prolongar o cessar-fogo, as operações ofensivas foram retomadas às 18h de Moscou” (12h de Brasília), afirmou o ministro em uma mensagem de vídeo. Na manhã de sábado, a Rússia anunciou um cessar-fogo e afirmou que abriu corredores humanitários para a saída de civis da cidade de Mariupol e da vizinha Volnovakha.

Konashenkov disse que “nenhum civil” conseguiu sair das cidades pelos corredores humanitários. “Os habitantes destas cidades são mantidos por grupos nacionalistas como escudos humanos”, acrescentou Konashenkov. O ministro russo disse que “batalhões nacionalistas” usaram o cessar-fogo para “reagrupar e reforçar suas posições”. Autoridades em Mariupol, cidade cercada por forças russas, anunciaram neste sábado que adiaram a retirada de civis e acusaram as tropas de Moscou de violar o cessar-fogo.

*Com informações da AFP