Explosão acidental mata nove estudantes no Afeganistão

Segundo autoridades locais, explosão foi causada por morteiro que era guardado por um vendedor de pipocas na província de Nangarhar

Google Maps/Reprodução Explosão ocorreu em Nangarhar, no Afeganistão



Pelo menos nove crianças morreram e outras quatro ficaram feridas após uma loja explodir na província de Nangarhar, no Afeganistão, nesta segunda-feira, 10. De acordo com o posicionamento do governador da província, a explosão foi causada por um morteiro de propriedade de um vendedor de pipocas, que estava limpando a loja dele e tentava remover a poeira do objeto quando ele explodiu. “Nove crianças morreram e outras quatro ficaram feridas após um morteiro antigo explodir do lado da loja”, afirmou o posicionamento oficial das autoridades. Qari Noor Mohammad Hanif, um funcionário talibã, disse à agência de notícias AFP que o vendedor de pipoca também morreu e que ao menos quatro pessoas foram levadas ao hospital.