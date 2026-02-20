Explosão de caminhão-tanque deixa quatro mortos e 10 feridos no Chile; veja

O motorista perdeu o controle do veículo perto da localidade periférica de Renca e bateu em uma barreira de contenção

Foto da AFP A explosão gerou uma grande coluna de fumaça



Uma explosão de um caminhão-tanque de gás nesta quinta-feira (19) matou pelo menos quatro pessoas e feriu 10 em Santiago, informaram as autoridades.

Por volta das 8h00, horário local (mesmo horário em Brasília), o motorista perdeu o controle do veículo perto da localidade periférica de Renca e bateu em uma barreira de contenção.

Impressionantemente aterrorizante. Uma violenta explosão de um caminhão-tanque de gás liquefeito ocorreu na última quinta-feira, 19, no distrito de Renca, na Região Metropolitana de Santiago, Chile, resultando em pelo menos 4 mortos e 17 feridos. pic.twitter.com/wd7wFM52uO — JAMES WEBB (@jameswebb_nasa) February 20, 2026

“Temos quatro mortos e 10 feridos, alguns em estado grave”, disse o delegado presidencial Gonzalo Durán a repórteres, acrescentando que a causa do acidente está sendo investigada.

A explosão gerou uma grande coluna de fumaça, visível de vários pontos da capital. O general da polícia Víctor Vielma indicou que a explosão também danificou “alguns veículos dentro de um prédio adjacente e afetou uma cúpula na área.”

*Com informações da AFP