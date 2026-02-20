Jovem Pan > Notícias > Mundo > Explosão de caminhão-tanque deixa quatro mortos e 10 feridos no Chile; veja

Explosão de caminhão-tanque deixa quatro mortos e 10 feridos no Chile; veja

O motorista perdeu o controle do veículo perto da localidade periférica de Renca e bateu em uma barreira de contenção

  • Por Jovem Pan*
  • 20/02/2026 18h50
Foto da AFP foto aérea de explosão de caminhão no Chile A explosão gerou uma grande coluna de fumaça

Uma explosão de um caminhão-tanque de gás nesta quinta-feira (19) matou pelo menos quatro pessoas e feriu 10 em Santiago, informaram as autoridades.

Por volta das 8h00, horário local (mesmo horário em Brasília), o motorista perdeu o controle do veículo perto da localidade periférica de Renca e bateu em uma barreira de contenção.

“Temos quatro mortos e 10 feridos, alguns em estado grave”, disse o delegado presidencial Gonzalo Durán a repórteres, acrescentando que a causa do acidente está sendo investigada.

A explosão gerou uma grande coluna de fumaça, visível de vários pontos da capital. O general da polícia Víctor Vielma indicou que a explosão também danificou “alguns veículos dentro de um prédio adjacente e afetou uma cúpula na área.”

*Com informações da AFP

