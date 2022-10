Explosão deixa ao menos 8 mortos e 16 feridos no leste de Bagdá

Incidente entre os bairros de Talibiya e Kahira não teve causa identificada até o momento

EFE/Ali Abbas Soldado Iraquiano em Igreja Anglicana



Pelo menos oito pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas após a explosão de um tanque de gás que explodiu em uma garagem no leste de Bagdá, capital do Iraque. Entretanto, a causa do incidente ainda não foi identificada. Uma pessoa próxima do Ministério do Interior do país disse que pelo menos oito pessoas foram mortas e outras 16 ficaram feridas na explosão. O informante, que considera o fato um acidente, disse que a tragédia ocorreu quando um tanque de gás explodiu em uma garagem de carros em um bairro no leste da capital iraquiana. Em comunicado, o Comando de Operações de Bagdá informou que as forças de segurança tomaram as medidas necessárias para determinar a causa da explosão, que ocorreu em uma área entre os bairros de Talibiya e Kahira. No Iraque, estes tipos de acidentes são comuns devido à falta de manutenção de instalações e edifícios, muitos dos quais ainda não foram reconstruídos após décadas de guerra no país árabe. Em abril de 2021, 82 pessoas morreram e 110 ficaram feridas quando cilindros de oxigênio explodiram e um incêndio arrasou um hospital para pacientes com Covid-19 em Bagdá, o pior acidente deste tipo em anos.

*Com informações da EFE