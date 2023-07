Explosão em fábrica no centro da Rússia deixa seis mortos

Segundo autoridades, acidente aconteceu durante manutenção de uma tubulação e não gerou incêndio no local; duas pessoas ficaram feridas

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Os explosivos produzidos no local são usados pela indústria de mineração e cerca de 1,3 mil pessoas trabalham na instalação



Uma explosão em uma fábrica de explosivos na Rússia deixou seis mortos e dois feridos nesta sexta-feira, 7. O episódio aconteceu na cidade de Chapayevsk, que fica a 40 quilômetros de Samara, capital da região. As mortes foram confirmadas pelos serviços de emergência e pelas agências de notícias da Rússia. “Uma explosão aconteceu em Chapayevsk, na fábrica Promsintez. Seis pessoas morreram, duas ficaram feridas”, disse um representante das autoridades à agência TASS. A explosão aconteceu durante o “desmantelamento de uma tubulação” para trabalhos de manutenção e não gerou incêndio. Segundo o perfil da empresa na rede social russa VK, a fábrica Promsintez, local do acidente, é uma das “principais unidades de produção de explosivos” da Rússia e nos países da antiga União Soviética. Os explosivos produzidos no local são usados pela indústria de mineração e cerca de 1,3 mil pessoas trabalham na instalação.

*Com informações da AFP