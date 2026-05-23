Explosão em mina de carvão mata 90 pessoas na China no pior acidente em 17 anos

Tragédia na província de Shanxi deixou 123 hospitalizados; presidente do país, Xi Jinping, cobrou investigação rigorosa e reforço na segurança do setor

CNS / AFP Equipe de resgate e veículos de emergência chegando à mina de carvão de Liushenyu após explosão de gás em Changzhi, na província de Shanxi, no norte da China



Uma explosão na mina de carvão de Liushenyu, na província de Shanxi, matou pelo menos 90 pessoas na noite de sexta-feira (22). O acidente é considerado o mais letal do setor na China nos últimos 17 anos. Segundo a agência oficial Xinhua, 247 trabalhadores estavam no subsolo no momento da detonação, ocorrida às 19h29.

Além das mortes confirmadas, 123 mineiros foram hospitalizados — quatro deles em estado crítico. Até a tarde de sábado (horário chinês), 33 feridos já haviam recebido alta. No local, uma força-tarefa de 755 profissionais de saúde e emergência segue mobilizada nas operações de resgate e assistência.

O sobrevivente Wang Yong descreveu o momento do acidente à emissora estatal CCTV. “Vi uma nuvem de fumaça e senti cheiro de enxofre. Pessoas sufocavam ao meu redor antes de eu perder a consciência”, relatou. Wang recuperou os sentidos uma hora depois e conseguiu deixar a mina acompanhado de outros colegas.

Reação oficial e causas

O presidente Xi Jinping ordenou a mobilização de “todos os recursos” para o tratamento dos feridos e exigiu uma investigação completa. “Todas as regiões devem aprender com este acidente e manter vigilância constante para prevenir e conter desastres graves”, afirmou o líder chinês. Um responsável pela mineradora já foi detido pelas autoridades para prestar esclarecimentos.

Embora as informações iniciais apontassem apenas quatro mortos, o balanço subiu drasticamente conforme as equipes avançaram em áreas com altos níveis de monóxido de carbono. O gás, inodoro e letal, é gerado em explosões de metano (grisú), que ocorrem quando o gás acumulado por falta de ventilação entra em contato com faíscas.

Histórico de insegurança

Apesar de melhorias recentes nos protocolos de segurança e na transparência da cobertura midiática, acidentes fatais continuam recorrentes na China, maior consumidora global de carvão. Este é o pior incidente desde novembro de 2009, quando uma explosão em Heilongjiang matou 108 pessoas. Mais recentemente, em fevereiro de 2023, o desabamento de uma mina na Mongólia Interior deixou 53 mortos.

Atualmente, o setor carbonífero chinês é peça-chave na matriz energética do país e emprega mais de 1,5 milhão de pessoas.