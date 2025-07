Explosão em posto de gasolina em Roma deixa ao menos 40 feridos

Estrondo foi ouvido logo após as 8h e provocou uma densa nuvem de fumaça e chamas que podiam ser vistas de várias partes da cidade; oito pessoas foram hospitalizadas

EFE/EPA/ANGELO CARCONI A situação se agravou após um vazamento de gás, que resultou em duas explosões subsequentes quando as equipes de emergência chegaram ao local



Na manhã desta sexta-feira (4), uma explosão em um posto de gasolina na região sudeste de Roma, na Itália, deixou ao menos 40 pessoas feridas, entre elas oito policiais e um bombeiro. O estrondo foi ouvido logo após as 8h e provocou uma densa nuvem de fumaça e chamas que podiam ser vistas de várias partes da cidade. Oito pessoas foram hospitalizadas, duas com queimaduras graves precisando de suporte ventilatório, e uma terceira em estado grave, mas não crítico. A situação se agravou após um vazamento de gás, que resultou em duas explosões subsequentes quando as equipes de emergência chegaram ao local. De acordo com Elisabetta Accardo, porta-voz da polícia, os policiais que se feriram apresentaram queimaduras, mas estão fora de perigo. O bombeiro também sofreu ferimentos, mas sem gravidade. Dez equipes de resgate foram mobilizadas para atender a ocorrência.

As autoridades policiais realizaram uma varredura na área para localizar possíveis vítimas que pudessem estar presas em edifícios adjacentes. Além disso, os promotores de Roma iniciaram uma investigação para apurar as causas da explosão. Moradores relataram que a força do impacto foi tão intensa que fez os prédios próximos tremerem, comparando a experiência a um terremoto.

Solidariedade às vítimas foi expressa pelo papa Leão XIV e pela primeira-ministra, Giorgia Meloni, que se manifestaram sobre o ocorrido.

