Defesa Civil de Gaza diz que novos ataques deixaram 15 mortos

Pelo menos 15 pessoas morreram nesta sexta-feira (4) na Faixa de Gaza em novos ataques israelenses, segundo a agência de Defesa Civil do território palestino. Um funcionário da agência, Mohamad al Mughayyir, informou à AFP que sete pessoas, incluindo uma criança, morreram em um ataque aéreo israelense contra tendas de deslocados perto da cidade de Khan Yunis, no sul do enclave costeiro palestino. Mughayyir indicou que oito pessoas morreram em dois ataques contra acampamentos de deslocados na costa da mesma cidade. Procurado pela AFP, o Exército israelense afirmou que não poderia comentar de maneira específica os ataques sem missões específicas, mas alegou que atua “para desmantelar as capacidades militares do Hamas”, o movimento islâmico que governa Gaza.

Na quinta-feira, a agência da Defesa Civil de Gaza relatou 73 mortes. Israel ampliou recentemente as operações militares na Faixa de Gaza, onde a guerra, iniciada em outubro de 2023, forçou o deslocamento de grande parte da população, mais de dois milhões de pessoas. As restrições à imprensa em Gaza e as dificuldades de acesso a vários pontos impedem a AFP de verificar de forma independente os balanços divulgados pela Defesa Civil.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP