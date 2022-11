Explosão em rua turística de Istambul mata ao menos seis e deixa mais de 50 feridos

Causa do incidente ainda não foi divulgada; Estado Islâmico promoveu ataque suicida no mesmo local em 2016

Yasin AKGUL/AFP Explosão aconteceu por volta das 16h20 no horário local



Uma explosão em uma rua turística de Istambul, na Turquia, matou ao menos seis pessoas e deixou mais de 50 feridos. A informação foi divulgada pelo governador Ali Yerlikaya, em seu perfil nas redes sociais. A causa do incidente ainda não foi divulgada, mas o local estava movimentado no momento da tragédia. “Hoje, por volta das 16h20 [no horário local], ocorreu uma explosão na rua Taksim Istiklal em nosso distrito de Beyoğlu. Nossas equipes de polícia, saúde, bombeiros e da Afad [grupo de gestão de desastres ligado ao Ministério do Interior] foram enviadas ao local. Há vítimas e feridos”, diz a primeira publicação. “Infelizmente, na explosão que ocorreu hoje na Rua Istiklal, o número de mortos aumentou para 6 e o ​​número de feridos para 53. Desejamos a misericórdia de Deus para aqueles que perderam suas vidas e uma rápida recuperação para os feridos. Os desdobramentos serão compartilhados com o público”, escreveu Yerlikaya minutos depois.

A rua Istiklal abriga a maior igreja católica romana em Istambul, a St. Antoine. Esta não é a primeira vez que um episódio desta natureza ocorre neste movimentado ponto turístico da Turquia. Em 2016, um atentado suicida do Estado Islâmico causou a morte de outras quatro pessoas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da explosão e o atendimento às vítimas deste domingo. A polícia evacuou a área e investiga o caso.

NEW: Footage leaked to social media shows the moment of explosion in Istiklal Street. Culprit seems like a bag left in the area pic.twitter.com/shDlsc3AYO — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 13, 2022