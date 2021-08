Explosões após incêndio em base militar no Cazaquistão deixam pelo menos 9 mortos

Maior parte das vítimas fazia parte do Ministério de Emergência e tentava controlar o fogo no local

Bakhti Nishanov/Reprodução de vídeo/Twitter Explosão ocorreu após incêndio em arsenal militar do país



Uma série de explosões ocorridas durante um incêndio no arsenal de uma base militar na região de Zhambil, sul do Cazaquistão, nesta quinta-feira, 26, deixaram pelo menos nove pessoas mortas. As informações são do Ministério de Emergências do país, que tinha informado as primeiras cinco mortes ainda na quinta-feira e confirmou mais quatro em coletiva de imprensa nesta sexta. Pelo menos 60 pessoas tiveram ferimentos. A maior parte das vítimas era membro do Ministério de Emergência que tentavam apagar o incêndio iniciado às 19h no horário local (10h no horário de Brasília). Todos os feridos foram encaminhados para um hospital na fronteira com o Quirguistão e até o momento não há informações sobre o que causou o fogo no local. Todas as hipóteses são consideradas, inclusive, um atentado criminoso.