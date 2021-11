Explosões deixam pelo menos um morto em Cabul, no Afeganistão

Um carro bomba teria sido detonado em Dasht-e Barchi, área repleta de mesquitas xiitas, e outra explosão ainda sem detalhes foi registrada na vizinhança de Kārte Seh

abrahimsufizada/Twitter/REPRODUÇÃO Uma das explosões ocorreu após um carro bomba ser detonado



Pelo menos uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas após duas explosões atingirem a cidade de Cabul, no Afeganistão, nesta quarta-feira, 17. De acordo com fontes do Talibã, a primeira das explosões teria ocorrido em um carro na região de Dasht-e Barchi, área com muitas mesquitas xiitas no país. De acordo com o ministro do Interior afegão, Qari Sayeed, ela teria sido responsável pela morte e pelos feridos anunciados até o momento. A segunda explosão ocorreu nas imediações do bairro de Kārte Seh e até o momento não há informações sobre mortos ou feridos nesta ocorrência. Até o momento, nenhum grupo clamou a responsabilidade do ataque. Ao longo dos últimos meses, porém, militantes do Estado Islâmico assumiram a autoria de uma série de explosões em mesquitas do país.