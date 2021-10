Catar freta voo para retirar 353 cidadãos do Afeganistão e enviar para Doha

País desempenhou um papel fundamental nas operações de evacuação de Cabul e fretou vários voos de passageiros do Afeganistão

EFE/EPA/STRINGER O Talibã tomou a cidade de Cabul no meio de agosto



O Catar fretou neste domingo, 17, o nono voo de passageiros de Cabul para Doha desde a retirada das tropas americanas do Afeganistão no final de agosto. O voo é um dos maiores até agora, com 353 passageiros a bordo, disse à Agência Efe uma fonte do governo catari. A fonte, que pediu para não ser identificada, disse que o avião transportava professores, funcionários e alunos da Universidade Americana do Afeganistão, bem como cidadãos dos Estados Unidos, Holanda, Dinamarca e Austrália, além de afegãos e pessoas de outras nacionalidades. “O Estado do Catar trabalhou intensamente com as partes no solo e com parceiros internacionais para viabilizar esse voo”, explicou o informante.

A fonte também destacou que após o pouso em Doha, os passageiros seriam submetidos a um teste de Covid-19 e transferidos para um complexo onde os afegãos e outras pessoas retiradas do país estão hospedados até viajarem para seu destino final. O Catar, um dos principais aliados árabes de Washington, desempenhou um papel fundamental nas operações de evacuação de Cabul e fretou vários voos de passageiros do Afeganistão depois que as tropas americanas deixaram a capital afegã e entregaram o controle do aeroporto ao Talibã. Além disso, uma equipe técnica catari ficou encarregada de colaborar com os talibãs para que os voos do aeroporto de Cabul após a saída dos Estados Unidos ocorressem e permitiu que aviões internacionais de passageiros decolassem do aeroporto no dia 9 de setembro.

*Com EFE