Ataque contra hospital militar deixa pelo menos 25 mortos no Afeganistão

Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas; suspeita é de que atentado tenha sido realizado pelo Estado Islâmico

REUTERS Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas no ataque



Um ataque com explosivos contra um hospital militar deixou 25 mortos em Cabul, no Afeganistão, nesta terça-feira, 2. Um integrante do talibã ouvido pela Agência EFE afirmou que 40 pessoas ficaram feridas. O atentado ocorreu na frente da entrada do hospital militar Sardar Mohammad Daoud Khan, que fica no centro da capital afegã e tem capacidade para 400 leitos. Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque. Segundo fontes ouvidas pela agência, no entanto, acredita-se que o Estado Islâmico estaria envolvido. Em março de 2017, o mesmo hospital foi alvo de um ataque que deixou mais de 3o mortos, cuja autoria foi assumida pelo grupo. O centro de saúde é o principal de atendimento a militares em Cabul e está localizado a poucos metros da Embaixada dos Estados Unidos. Uma testemunha, que também preferiu não se identificar, revelou que o ataque foi realizado com armas de fogo e granadas de mão, dirigido contra membros do Talibã.

*Com informações da EFE