Explosões em aeroporto na Colômbia deixam pelo menos 3 mortos; governo fala em ataque terrorista

Segundo autoridades, um dos dispositivos teria disparado na mão de um suspeito e o outro matou policiais que guardavam o local

Schneyder MENDOZA / AFP Pelo menos três pessoas morreram após explosão na Colômbia



Pelo menos três pessoas morreram em duas explosões de bombas registradas na manhã desta terça-feira, 14, no Aeroporto Camilo Daza, na cidade de Cúcuta, na Colômbia. De acordo com a polícia, a primeira explosão matou uma pessoa, supostamente terrorista, que manipulava o dispositivo no local. A segunda teria tirado a vida de dois policiais, causando também a destruição de parte do terminal do aeroporto e estraçalhando janelas. O governador de Norte de Santander, Silvano Serrano, afirmou em coletiva de imprensa que a primeira pessoa que se explodiu tentava invadir um espaço restrito do aeroporto com a bomba. Os policiais mortos, por sua vez, cercavam uma maleta suspeita na qual se encontrava a outra bomba.

O ministro da Defesa do país, Diego Molano, usou as redes sociais para condenar o atentado e condená-lo como um ato terrorista. “Repudiamos este ato insano. Nossa força pública continua a lutar contra os grupos armados organizados sem trégua e em defesa dos colombianos”, afirmou. As suspeitas iniciais são de que as bombas tivessem como alvo o prefeito da cidade de Cúcuta, Jairo Yañez, que tinha acabado de pegar um avião rumo a Bogotá no momento das explosões. A operação do aeroporto foi totalmente paralisada após o ato e não há até o momento previsão para o retorno do funcionamento do local. Os voos que rumavam à cidade estão sendo redirecionados para outros municípios enquanto a perícia na área é operada.