Explosões em mina de carvão nos EUA deixa feridos

Autoridades acreditam que algumas das vítimas podem ainda estar entre os escombros; acidente aconteceu na Pensilvânia

  • Por Jovem Pan
  • 11/08/2025 17h29
Reprodução/Instagram/@joshshapiropa Josh Shapiro Os trabalhos de busca e resgate continuam acontecendo

Explosões em uma mina de carvão coque na Pensilvânia, no nordeste dos Estados Unidos, provocou vários feridos nesta segunda-feira (11), informou a imprensa local. O governador do estado, Josh Shapiro, publicou no X uma mensagem na qual menciona “várias explosões” na mina Clairton Coke Works, propriedade da US Steel, localizada a 25 quilômetros de Pittsburgh. “Os funcionários feridos foram transportados para hospitais locais para receber atendimento.

Os trabalhos de busca e resgate continuam acontecendo. “Se você estiver na área, continue seguindo as instruções das autoridades locais”, disse Shapiro.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório 

