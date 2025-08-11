Explosões em mina de carvão nos EUA deixa feridos
Autoridades acreditam que algumas das vítimas podem ainda estar entre os escombros; acidente aconteceu na Pensilvânia
Explosões em uma mina de carvão coque na Pensilvânia, no nordeste dos Estados Unidos, provocou vários feridos nesta segunda-feira (11), informou a imprensa local. O governador do estado, Josh Shapiro, publicou no X uma mensagem na qual menciona “várias explosões” na mina Clairton Coke Works, propriedade da US Steel, localizada a 25 quilômetros de Pittsburgh. “Os funcionários feridos foram transportados para hospitais locais para receber atendimento.
Os trabalhos de busca e resgate continuam acontecendo. “Se você estiver na área, continue seguindo as instruções das autoridades locais”, disse Shapiro.
Publicado por Nátaly Tenório
