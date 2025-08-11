Trump anuncia que EUA não irão impor tarifas sobre o ouro
Na semana passada, as autoridades aduaneiras americanas emitiram uma carta na qual indicavam que alguns lingotes estariam sujeitos a taxas
EFE/EPA/WILL OLIVER/PISCINADepois que um documento oficial espalhou confusão o preço do metal disparou
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, nesta segunda-feira (11), que não adotará tarifas adicionais sobre as importações de ouro, depois que um documento oficial espalhou confusão, fazendo com que o preço do metal disparasse. “O ouro não estará sujeito a tarifas!”, declarou Trump em sua plataforma, Truth Social, sem dar detalhes. Na semana passada, as autoridades aduaneiras americanas emitiram uma carta na qual indicavam que alguns lingotes de ouro estariam sujeitos a tarifas aduaneiras.
*Com informações da AFP
Publicado por Fernando Dias
