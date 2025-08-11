Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump anuncia que EUA não irão impor tarifas sobre o ouro

Na semana passada, as autoridades aduaneiras americanas emitiram uma carta na qual indicavam que alguns lingotes estariam sujeitos a taxas

  • Por Jovem Pan
  • 11/08/2025 16h31
EFE/EPA/WILL OLIVER/PISCINA Donald Trump Depois que um documento oficial espalhou confusão o preço do metal disparou

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, nesta segunda-feira (11), que não adotará tarifas adicionais sobre as importações de ouro, depois que um documento oficial espalhou confusão, fazendo com que o preço do metal disparasse. “O ouro não estará sujeito a tarifas!”, declarou Trump em sua plataforma, Truth Social, sem dar detalhes. Na semana passada, as autoridades aduaneiras americanas emitiram uma carta na qual indicavam que alguns lingotes de ouro estariam sujeitos a tarifas aduaneiras.

*Com informações da AFP
Publicado por Fernando Dias

