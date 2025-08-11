Inundações no Texas revelam pegadas de dinossauro de mais de 100 milhões de anos

Descoberta ocorreu na segunda-feira da semana passada no condado de Travis, quando um voluntário limpava os escombros das águas que atingiram o estado no início de julho

Brandon Bell/Getty Images/AFP A subida da água, que arrasou residências e arrancou árvores, também removeu terra suficiente para deixar à vista as pegadas de dinossauro



Um voluntário que ajudava a limpar os escombros deixados pelas inundações do mês passado no Texas (Estados Unidos), que deixaram pelo menos 135 mortos, encontrou 15 pegadas de dinossauro de até 115 milhões de anos de idade, segundo informaram as autoridades locais. “As pegadas, que são inequivocamente de dinossauros, foram deixadas por dinossauros carnívoros semelhantes ao Acrocantossauro, um carnívoro bípede de aproximadamente 10,6 metros de comprimento”, declarou o paleontólogo da Universidade do Texas em Austin, Matthew Brown, à emissora de televisão “CNN”. Segundo o especialista, a idade estimada das pegadas varia entre 110 milhões e 115 milhões de anos e elas têm um comprimento de entre 45 e 50 centímetros.

A descoberta ocorreu na segunda-feira da semana passada no condado de Travis, quando um voluntário limpava os escombros das inundações que atingiram o estado no início de julho. A subida da água, que arrasou residências e arrancou árvores, também removeu terra suficiente para deixar à vista as pegadas de dinossauro. A descoberta de pegadas de dinossauro no centro do Texas é relativamente frequente devido às formações geológicas, compostas principalmente por calcário, folhelho e arenito, que favorecem a preservação.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Agora, o objetivo dos conservacionistas é evitar que as pegadas sejam apagadas pela maquinaria pesada ou pelos voluntários que trabalham na limpeza dos escombros, razão pela qual pediram às autoridades locais para sinalizar a área, indicou Brown. As novas pegadas foram encontradas a cerca de 300 quilômetros do Parque Estadual Dinosaur Valley, onde se localizam numerosas pegadas de terópodes e saurópodes de 113 milhões de anos de idade.

*Com informações da EFE

Publicado por Fernando Dias