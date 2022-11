Trump se consolida como a voz dos republicanos na noite das eleições

Partido espera tirar vantagem dos democratas na Câmara e tenta, em disputa acirrada, fazer o mesmo no Senado

O ex-presidente americano Donald Trump (Republicanos) ressurgiu nesta terça-feira, 8, na arena política dos Estados Unidos em sua mansão de Mar-A-Lago, na Flórida, para felicitar os republicanos nas Midterms, as eleições de meio de mandato, e prever um bom resultado de seu partido. Com os colégios eleitorais do oeste do país ainda abertos e com poucas projeções sobre os votos para renovar a Câmara dos Representantes, um terço do Senado e uma infinidade de cargos locais, Trump declarou, sem explicar suas cifras, que seu partido já acumulava 80 vitórias e três derrotas na esfera federal. Sua aparição inesperada esta noite aconteceu um dia depois de um comício de fim de campanha em Ohio no qual declarou que planeja fazer “um grande anúncio” em 15 de novembro. A expectativa é que nessa data anuncie oficialmente sua pré-candidatura às eleições presidenciais de 2024. Atualmente, os democratas detêm a maioria na Câmara e no Senado, mas nas eleições de meio de mandato o partido no poder na Casa Branca geralmente fica em desvantagem. Para se tornarem fortes nas duas casas, os republicanos precisam de um ganho líquido de cinco cadeiras na Câmara e uma no Senado. Em entrevista transmitida nesta terça-feira pela emissora “NewsNation”, Trump considerou que deveria ser reconhecido no caso de uma eventual vitória dos republicanos. “Se eles vencerem, eu devo levar todo o crédito. Se eles perderem, não devo ser culpado por nada. Mas acho que provavelmente será o contrário”, comentou.

*Com informações da EFE