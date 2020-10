Facebook vai proibir conteúdos relacionados a grupo extremista

Contas, páginas e grupos que representam o grupo na rede social serão banidos, mesmo que não tenham conteúdo violento

EFE/Mauritz Antin Facebook vai banir conteúdos extremistas



O Facebook anunciou nesta terça-feira que todas as contas, páginas e grupos da rede social e do Instagram que representam o movimento extremista QAnon, mesmo que não tenham conteúdos violentos – uma mudança no critério que a plataforma vinha aplicando até agora. As informações sobre o novo critério foram publicadas no blog oficial da empresa, que destaca a política contra “organizações perigosas” e explica que, embora algumas contas já estejam sendo apagadas, o processo pode demorar dias ou semanas.

O QAnon é um movimento de extrema direita que promove teorias da conspiração. Há dois anos, um homem se inspirou nessas histórias e, munido de armas e um veículo blindado, bloqueou a passagem na represa Hoover, no estado de Nevada, por “sentido de patriotismo e para revelar verdades ocultas”. No início do ano, um jovem de 24 anos foi acusado de matar o líder da máfia Família Gambino, e desde então afirmou que o crime foi motivado pela obsessão com as teorias QAnon.

Não é raro ver símbolos como a letra “Q”, em apoio ao QAnon, nos atos de Trump, que já compartilhou conteúdos vinculados ao movimento e evitou contradizer algumas teorias conspiratórias. Em agosto, o Facebook começou a eliminar conteúdos do grupo que pudessem incentivar atos de violência e suspender perfis de administradores de páginas e grupos que violassem a política da rede social contra movimentos sociais militarizados. Na ocasião, a empresa comandada por Zuckerberg eliminou mais de 790 grupos vinculados ao QAnon, cem páginas e 1.500 anúncios, e bloqueou o uso de mais de 300 hashtags relacionadas ao movimento.

* Com EFE