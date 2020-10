Facebook apaga post em que Trump compara Covid-19 a gripe comum

Nesta terça-feira (6), o Facebook deletou um post em que Donald Trump falsamente afirma que a Covid-19 é menos letal que uma gripe comum. O texto foi publicado no perfil oficial do presidente dos Estados Unidos um dia depois dele ter alta hospitalar no Centro Médico Nacional Militar Walter Reed, em Maryland. Trump passou dois dias internado na instalação, onde recebeu tratamento para o coronavírus e precisou de oxigênio complementar em algumas ocasiões.

Em tradução livre, o texto em inglês dizia: “A temporada de gripe está chegando! Muitas pessoas, todos os anos, às vezes mais de 100.000, e apesar da vacina, morrem de gripe. Vamos fechar o nosso país? Não, aprendemos a conviver com isso, assim como estamos aprendendo a conviver com a Covid, na maioria das populações muito menos letal!!!”. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa do Facebook no Brasil afirmou: “temos como política remover informações incorretas sobre a gravidade da Covid-19 e removemos este post”.

A publicação continua existindo no Twitter. Porém, agora a postagem é previamente ocultada por um aviso que alerta: “esse tweet viola as Regras do Twitter sobre a divulgação de informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas a Covid-19. No entanto, o Twitter determinou que pode ser do interesse público que o tweet permaneça acessível.”

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020