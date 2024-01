Paquistão e Irã anunciam acordo de desescalada para reduzir tensões

Medida é vista como um passo importante para a estabilização da região

Arif ALI/AFP Ativistas paquistaneses protestam em Lahore depois que o Irã lançou um ataque aéreo na província do Baluchistão, no sudoeste do Paquistão



O governo paquistanês anunciou nesta sexta-feira, 19, que o Paquistão e o Irã chegaram a um acordo para iniciar um processo de “desescalada” após um bombardeio. A decisão foi tomada em Islamabad, capital do Paquistão, e tem como objetivo reduzir as tensões entre os dois países. O anúncio foi feito em uma entrevista coletiva pelo porta-voz do governo paquistanês. A medida é vista como um passo importante para a estabilização da região e para a busca de soluções pacíficas para os conflitos entre os dois países. A expectativa é que a “desescalada” seja implementada de forma gradual e que leve à retomada do diálogo entre as nações.