Faixa de Gaza recebe caminhões com combustível e equipamentos para instalação de hospital de campanha

Ajuda humanitária foi enviada pelo governo da Jordânia; cerca de 145 médicos atenderão no local, que contará com leitos, UTI, incubadora, entre outros recursos

EFE/EPA/KHALED ELFIQI Caminhão com ajuda humanitária cruza a fronteira entre Rafah e Gaza



A Faixa de Gaza recebeu nesta segunda-feira, 20, por meio da passagem de Rafah, comboios de caminhões carregados com 50 mil litros de combustível e equipamentos para a instalação de um hospital de campanha proveniente do governo da Jordânia. A ajuda humanitária chegou com o recurso essencial para o funcionamento não somente de hospitais no território, mas também de padarias e estações de purificação de água. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU) são necessários cerca de 160 mil litros por dia para atender às necessidades básicas dos 2,2 milhões de habitantes de Gaza. Desde que Israel permitiu, sob pressão internacional, o acesso de ajuda humanitária por meio da passagem de Rafah, já são nove caminhões-tanque que entraram no território palestino.

A Jordânia comunicou oficialmente que 40 caminhões conseguiram adentrar à Faixa de Gaza para instalar um hospital de campanha na cidade de Khan Younis, na região sul. Cerca de 145 médicos jordanianos especializados atenderão no local. Além disso, o hospital também contará com 41 leitos, unidade de terapia intensiva, incubadora, departamentos de obstetrícia e ginecologia, farmácia e laboratório. Também nesta segunda-feira, o ministro da Saúde do Egito, Khaled Abdelgafar, viajou para Rafah para receber 62 pacientes com câncer e 28 bebês prematuros palestinos que foram evacuados de Gaza para serem tratados na Turquia e no Egito, respectivamente. De acordo com dados do Centro de Imprensa do Egito, cerca de 6.713 estrangeiros e 929 egípcios já foram evacuados da Faixa de Gaza desde o início da guerra, no dia 7 de outubro.

*Com informações da EFE