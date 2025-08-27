Jovem Pan > Notícias > Mundo > FBI anuncia que investiga ataque em igreja dos EUA como ‘crime de ódio contra católicos’

Chefe do órgão acrescentou que o agressor foi identificado como ‘Robin Westman’, uma pessoa ‘nascida homem com o nome de Robert Westman’; tiroteio causou duas mortes e deixou 17 feridos

  • 27/08/2025 19h35
EFE/EPA/CRAIG LASSIG Atentado Minneapolis Ataque foi a uma igreja de Minneapolis, nos Estados Unidos

O FBI iniciou uma investigação de terrorismo e crime de ódio contra católicos após o ataque a tiros em uma igreja de Minneapolis, nos Estados Unidos, que causou duas mortes e deixou 17 feridos, incluindo crianças, indicou seu diretor Kash Patel. “O FBI está investigando este ataque a tiros como um ato de terrorismo doméstico e crime de ódio contra os católicos”, afirmou Patel no X. O chefe do FBI acrescentou que o agressor foi identificado como “Robin Westman”, uma pessoa “nascida homem com o nome de Robert Westman”.

*Com informações da AFP
