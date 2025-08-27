Trump ameaça processar o bilionário Soros e seu filho

Presidente americano disse que ambos financiam ‘protestos violentos’ em todo os EUA e que ‘grupo de psicopatas causou enormes danos’ ao país

Reprodução "Não permitiremos que esses lunáticos continuem destruindo os Estados Unidos", disse Trump



O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (27) que o bilionário liberal George Soros e seu filho deveriam enfrentar acusações criminais por, segundo ele, financiarem “protestos violentos” em todo o país. Trump não especificou o que motivou seu ataque contra Soros, mas sua mensagem chega em um momento em que seu governo realiza diversas investigações sobre indivíduos que considera inimigos. “George Soros e seu maravilhoso filho de esquerda radical deveriam ser acusados sob a lei RICO devido ao seu apoio a protestos violentos e muito mais”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, referindo-se à lei contra o crime organizado criada nos anos 1970 para combater a máfia. Soros “e seu grupo de psicopatas causaram enormes danos ao nosso país. Isso inclui seus amigos loucos da costa oeste”, acrescentou.

“Não permitiremos que esses lunáticos continuem destruindo os Estados Unidos”, disse Trump. E alertou: “Cuidado, estamos de olho em vocês!”. A Open Society Foundations, rede internacional de fundações privadas criada por Soros, rejeitou as acusações de Trump, chamando-as de “escandalosas e falsas”. “A Open Society Foundations não apoia nem financia protestos violentos”, disse um porta-voz da organização à AFP. As fundações apoiam “os direitos à liberdade de expressão e ao protesto pacífico, que são marcas registradas de qualquer democracia vibrante”, acrescentou.

O filantropo Soros, nascido na Hungria há 95 anos, é alvo frequente da extrema direita na Europa e nos Estados Unidos pelo seu apoio financeiro a causas progressistas. Teorias da conspiração de longa data envolvendo sua família ressurgiram em junho, quando protestos de rua eclodiram em Los Angeles contra as batidas anti-imigração. Trump usou as manifestações como justificativa para o envio da Guarda Nacional e dos Fuzileiros Navais para a cidade governada pela oposição democrata.

Equipes de checagem de fatos, incluindo a AFP, desmascararam narrativas falsas que circularam online na época, como fotos de pilhas de tijolos supostamente colocadas de forma estratégica para que manifestantes da Califórnia os lançassem contra a polícia e provocassem ainda mais violência. Segundo essas publicações, as fotos provavam que as manifestações foram promovidas por organizações sem fins lucrativos apoiadas por Soros.

O filantropo também enfrenta acusações infundadas de alimentar a crise migratória na Europa e na fronteira sul dos Estados Unidos, além de orquestrar protestos massivos contra a brutalidade policial no país após o assassinato de George Floyd em 2020. Soros anunciou em 2023 que entregaria o controle de seu império filantrópico ao filho, Alexander.

O ex-presidente democrata Joe Biden concedeu a Soros a Medalha Presidencial da Liberdade em janeiro por seu apoio a “organizações e projetos em todo o mundo que fortalecem a democracia, os direitos humanos, a educação e a justiça social”.

