Milei é retirado às pressas de carreata ao sul de Buenos Aires após ataques com pedras

Opositores insultaram e atiraram objetos contra Milei, gerando confrontos com seus apoiadores, segundo a imprensa argentina

  • Por Jovem Pan
  • 27/08/2025 17h16 - Atualizado em 27/08/2025 17h29
Reprodução/Instagram/@JMilei MILEI CARREATA Javier Milei participou de uma carreata nesta quarta-feira (27) no sul de Buenos Aires

O presidente da Argentina, Javier Milei, precisou ser retirado às pressas, nesta quarta-feira (27), de uma carreata na cidade de Lomas de Zamora, ao sul da Grande Buenos Aires, após ataques com pedras e confusão em um evento do seu partido, A Liberdade Avança. Segundo a imprensa local, homens atiraram pedras e garrafas contra o líder argentino. Um porta-voz informou que ninguém se feriu. Imagens que circular nas redes sociais mostram Milei em cima de uma picape e acenando para as pessoas. Outros vídeos registram Espert deixando o local em uma moto, sem capacete.

A carreata de apoio ao presidente Milei foi interrompida por questões de segurança, conforme noticiado pelo jornal El Clarín. Opositores insultaram e atiraram objetos contra Milei, gerando confrontos com seus apoiadores, segundo a imprensa argentina. Em declaração à TN, Espert culpou militantes ligados a Cristina Kirchner pela violência, mencionando que uma fotógrafa da campanha foi atingida por uma pedra. Ele relatou que, após um trajeto inicial pacífico, “pedras caíram muito perto do presidente”. Após o ocorrido, Milei utilizou as redes sociais para condenar os ataques e publicou uma foto com Espert e sua irmã, Karina Milei.

