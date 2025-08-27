Milei é retirado às pressas de carreata ao sul de Buenos Aires após ataques com pedras

Opositores insultaram e atiraram objetos contra Milei, gerando confrontos com seus apoiadores, segundo a imprensa argentina

Reprodução/Instagram/@JMilei Javier Milei participou de uma carreata nesta quarta-feira (27) no sul de Buenos Aires



O presidente da Argentina, Javier Milei, precisou ser retirado às pressas, nesta quarta-feira (27), de uma carreata na cidade de Lomas de Zamora, ao sul da Grande Buenos Aires, após ataques com pedras e confusão em um evento do seu partido, A Liberdade Avança. Segundo a imprensa local, homens atiraram pedras e garrafas contra o líder argentino. Um porta-voz informou que ninguém se feriu. Imagens que circular nas redes sociais mostram Milei em cima de uma picape e acenando para as pessoas. Outros vídeos registram Espert deixando o local em uma moto, sem capacete.

A carreata de apoio ao presidente Milei foi interrompida por questões de segurança, conforme noticiado pelo jornal El Clarín. Opositores insultaram e atiraram objetos contra Milei, gerando confrontos com seus apoiadores, segundo a imprensa argentina. Em declaração à TN, Espert culpou militantes ligados a Cristina Kirchner pela violência, mencionando que uma fotógrafa da campanha foi atingida por uma pedra. Ele relatou que, após um trajeto inicial pacífico, “pedras caíram muito perto do presidente”. Após o ocorrido, Milei utilizou as redes sociais para condenar os ataques e publicou uma foto com Espert e sua irmã, Karina Milei.