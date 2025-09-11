Jovem Pan > Notícias > Mundo > Conselho de Segurança da ONU se reunirá para discutir drones russos em espaço aéreo da Polônia

Conselho de Segurança da ONU se reunirá para discutir drones russos em espaço aéreo da Polônia

  • Por Jovem Pan
  • 11/09/2025 16h36
EFE Nova York (Estados Unidos), 05/06/2025 – Foto divulgada pela ONU mostra membros do Conselho votando a favor da resolução durante a reunião do Conselho de Segurança sobre a situação no Oriente Médio, incluindo a questão palestina, na sede das Nações Unidas em Nova York, em 4 de junho de 2025. A resolução exigia um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente em Gaza, respeitado por todas as partes, além da libertação imediata e incondicional de todos os reféns e o fim de todas as restrições à entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. A resolução recebeu 14 votos a favor e um contra (Estados Unidos), mas não foi adotada devido ao veto dos EUA, membro permanente do Conselho. (Estados Unidos, Nova York) EFE/EPA/Eskinder Debebe / UN Photo – USO EDITORIAL SOMENTE / PROIBIDA A VENDA Autoridades europeias descreveram a incursão como uma provocação deliberada

O Conselho de Segurança da ONU realizará uma reunião de emergência sobre a violação do espaço aéreo polonês pela Rússia, confirmou o Ministério de Relações Exteriores da Polônia nesta quinta-feira (11). O encontro deve ocorrer na sexta-feira (12).

Líderes europeus expressaram nesta quinta-feira preocupação com a crescente hostilidade russa que ameaça países da região, à medida que as forças de Moscou prosseguem com a invasão da Ucrânia.

A incursão na Polônia, ocorrida em meio a ataques incessantes da Rússia contra a vizinha Ucrânia, aprofundou receios de longa data de que a guerra de três anos entre os vizinhos da Polônia pudesse precipitar um conflito mais amplo. Os esforços liderados pelos EUA para conduzir Moscou e Kiev a um acordo de paz até agora não tiveram sucesso.

Autoridades europeias descreveram a incursão como uma provocação deliberada, obrigando a aliança da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) a enfrentar uma potencial ameaça em seu espaço aéreo pela primeira vez e levando-a a reavaliar sua resposta militar e suas capacidades.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório 

