FBI vai participar de investigação sobre explosão no porto de Beirute

O subsecretário de Assuntos Políticos dos Estados Unidos, David Hale, confirmou a participação do órgão norte-americano nesta quinta-feira (13)

EFE/EPA/NABIL MOUNZER O porto de Beirute após a forte explosão que aconteceu nesta terça-feira (4)



A convite do governo do Líbano, o FBI participará da investigação sobre a grande explosão ocorrida na semana passada em Beirute, anunciou nesta quinta-feira (13) o subsecretário de Assuntos Políticos dos Estados Unidos, David Hale, durante uma visita à capital libanesa. “O FBI logo se juntará aos investigadores libaneses e internacionais a convite dos libaneses, para ajudar a responder as perguntas que todos estão fazendo sobre as circunstâncias que levaram a esta explosão,” disse Hale, que foi embaixador no Líbano de 2013 a 2015.

De acordo com o subsecretário, esta é uma das muitas formas de Washington ajudar o Líbano após a explosão de quase 3 mil toneladas de nitrato de amônio que estavam armazenadas no porto de Beirute há seis anos, deixando mais de 170 mortos e 6 mil feridos. Hale, que falou com a imprensa depois de uma visita ao bairro de Gemmayze, um dos mais afetados pela explosão, comentou que durante a visita, que terminará no sábado, ele se encontrará com políticos, autoridades, membros da sociedade civil e líderes religiosos.

O representante americano pediu para que os libaneses continuem trabalhando juntos com o objetivo de “fazer as reformas necessárias para trazer a transformação” que o país precisa e defendeu “o fim dos governos disfuncionais e de promessas não cumpridas”. “Estamos, verdadeiramente, a caminho de restaurar o que acredito que todos os libaneses querem ver: um Líbano liderado pelo povo libanês e satisfazendo as suas ambições e necessidades, não as dos outros”, acrescentou. A tragédia em Beirute levou à renúncia de todo o gabinete de governo do primeiro-ministro Hassan Diab e pesou sobre o presidente libanês, Michel Aoun, que na quarta-feira reconheceu que estava ciente da presença de “grandes quantidades” de nitrato de amônio no porto de Beirute duas semanas antes da explosão.

*Com informações da EFE