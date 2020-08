Temer desembarca no Líbano e transmite apoio brasileiro ao presidente libanês

O ex-presidente Michel Temer, que tem família de origem libanesa, esteve com o presidente do país, Michel Aoun; a missão brasileira chegou nesta quinta a Beirute a bordo de dois aviões

Marcos Corrêa/PR Michel Temer



O ex-presidente Michel Temer desembarcou nesta quinta-feira (13) no Líbano, transmitindo a solidariedade do Brasil ao país de origem de sua família, ao chegar a Beirute liderando uma “missão humanitária” de ajuda, nove dias após a explosão na capital que causou 171 mortes e deixou mais de 6 mil feridos. Temer esteve com o presidente libanês, Michel Aoun, a quem expressou o apoio e as condolências dos brasileiros às famílias das vítimas. Além disso, desejou “uma rápida recuperação para todos os que foram feridos naquela explosão dramática explosão”. O ex-presidente expressou sua convicção de que “com o tempo, Beirute será completamente reconstruída na parte que foi afetada”.

A missão brasileira chegou nesta quinta a Beirute a bordo de dois aviões, um deles transportando seis toneladas de medicamentos, equipamentos hospitalares e alimentos doados pelo Ministério da Saúde e pela comunidade libanesa do Brasil, composta por cerca de 10 milhões de pessoas.

*Com informações da EFE