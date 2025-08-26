Fed contesta decisão de Trump e diz que Lisa Cook e diretores só podem ser afastados ‘por justa causa’

Photo by SAUL LOEB / AFP Lisa Cook, membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve dos EUA, participa de uma reunião aberta do Conselho do Federal Reserve para discutir as revisões propostas aos padrões de índice de alavancagem suplementar do conselho no prédio do Federal Reserve Board em Washington, DC



O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, contestou nesta terça-feira (26) a demissão da diretora Lisa Cook, anunciada pelo presidente Donald Trump. Em nota oficial, a instituição afirmou que, segundo a lei, seus diretores só podem ser afastados “por justa causa” e que Cook pretende contestar a decisão na Justiça. Para o Fed, ela permanece no cargo até que haja uma deliberação judicial.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na segunda-feira, 25, Trump utilizou as redes sociais para anunciar o desligamento de Cook, alegando acusações relacionadas a hipotecas e declarando não confiar na integridade da economista. O presidente afirmou que a demissão teria efeito imediato. O Fed rebateu, explicando que a legislação que criou a instituição, o Federal Reserve Act de 1913, estabelece mandatos fixos de 14 anos para seus diretores como forma de garantir a independência da política monetária.

“Mandatos prolongados e proteções contra demissões arbitrárias asseguram que as decisões do Fed sejam baseadas em dados, análise econômica e nos interesses de longo prazo do povo americano”, destacou a nota. A instituição informou que Lisa Cook, por meio de seu advogado, irá acionar a Justiça para se manter no posto. O Fed assegurou que continuará exercendo suas funções e que, “como de costume, respeitará qualquer decisão judicial”. A disputa ocorre em um momento de forte pressão de Trump sobre o Fed, que é independente, para que a instituição reduza a taxa básica de juros.

A manifestação ocorre em meio a tensões entre a Casa Branca e o Fed. Trump tem intensificado críticas à instituição, que atua de forma independente, na tentativa de pressionar por uma redução da taxa básica de juros.