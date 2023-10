Festa de Halloween termina em tiroteio com mortos e feridos na Flórida

Disparos aconteceram após discussão entre grupos que celebravam feriado em rua boêmia da cidade de Tampa

Reprodução/X/@alertamundial2 Polícia socorreu feridos no local



Uma festa de Halloween terminou em tiroteio na madrugada deste domingo, 29, na Flórida. Segundo a imprensa internacional, dois grupos entraram em uma discussão em uma rua movimentada com bares, casas noturnas e festas na cidade de Tampa, nos Estados Unidos. Os disparos foram feitos logo em seguida ao desentedimento que aconteceu no feriado norte-americano. Ao menos 18 pessoas foram atingidas e outras duas vítimas foram mortas. Vídeos nas redes sociais mostram o momento em que jovens fantasiados correm aos gritos e policiais chegam ao local para socorrer atingidos no chão. As autoridades afirmam que um dos suspeitos está sob custódia, enquanto o outro ainda está sendo procurado. Os policiais não deram detalhes sobre a relação das vítimas com a briga e outros detalhes sobre as motivações do crime.