Filho de Joe Biden é considerado culpado por adquirir arma ilegalmente nos EUA

Hunter Biden, 54 anos, filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi considerado culpado nesta terça-feira (11), por um júri do Estado do Delaware, nos EUA, por adquirir ilegalmente uma arma enquanto era usuário de drogas em 2018. A sentença, que pode incluir até 25 anos de prisão e uma multa de US$ 750 mil, ainda será determinada pelo juiz responsável pelo caso. De acordo com os promotores, Hunter mentiu em um formulário ao comprar um revólver Colt Cobra em outubro de 2018, afirmando que não fazia uso de drogas, apesar de ter histórico de problemas com crack. Ele se declarou inocente das acusações criminais, incluindo a falsa declaração sobre seu vício, e manteve a posse da arma ilegalmente por 11 dias. Este é o primeiro caso em que um filho de um presidente americano é condenado em um processo criminal. O presidente dos EUA que tenta a reeleição, Biden diz que ‘respeita o processo judicial’ após condenação do filho.

