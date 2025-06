Filho do último xá do Irã convoca ‘revolta nacional’ para recuperar o país da república islâmica

Reza Ciro Pahlavi afirmou que a república islâmica está passando por um processo de ‘colapso’ e alegou que possui um plano para estabelecer um governo nacional e democrático

Reprodução/Instagram/@officialrezapahlavi Reza Ciro Pahlavi, de 64 anos e filho do último xá do Irã



Reza Ciro Pahlavi, de 64 anos e filho do último xá do Irã, convocou nesta terça-feira (17) o povo iraniano a realizar uma “revolta”, e afirmou que a república islâmica está passando por um processo de “colapso”, além de ter alegado que possui um plano para estabelecer um governo nacional e democrático. “A república islâmica chegou ao fim e está em processo de colapso”, declarou Reza em um vídeo divulgado em redes sociais no qual também afirmou que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, “se escondeu na clandestinidade como um rato assustado”. O filho mais velho de Mohammad Reza Pahlavi, que reinou no Irã até a revolução islâmica de 1979, afirmou que “o aparato repressivo do regime está desmoronando” e que “só falta uma revolta nacional para acabar com esse pesadelo de uma vez por todas”. “Agora é a hora de se levantar; a hora de recuperar o Irã”, declarou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As declarações de Reza, que vive nos Estados Unidos, foram feitas em meio à crescente escalada de ataques entre Israel e Irã, enquanto o presidente americano, Donald Trump, avalia a possibilidade de intervir com um ataque contra instalações iranianas. Reza pediu aos iranianos que não temam uma possível guerra civil ou um cenário de instabilidade, e afirmou que a oposição já tem “um plano para o futuro do Irã e sua prosperidade”. “Estamos preparados para os primeiros 100 dias após a queda, para o período de transição e para o estabelecimento de um governo nacional e democrático, pelo e para o povo iraniano”, acrescentou.

Israel e Irã trocaram novas ondas de ataques aéreos no quinto dia desde que as Forças de Defesa de Israel (FDI) realizaram uma operação em grande escala sobre o território iraniano, com dezenas de mortos, apesar dos apelos da comunidade internacional para deter a escalada. Trump, que ontem abandonou abruptamente a cúpula do G7 no Canadá para retornar a Washington um dia antes do fim do evento, exigiu nesta terça-feira da república islâmica uma “rendição incondicional” e afirmou saber o paradeiro de Khamenei, embora tenha sinalizado que, por enquanto, não tomou a decisão de ordenar seu assassinato.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Reza Pahlavi – رضا پهلوی (@officialrezapahlavi)

*Com informações da EFE