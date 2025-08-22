Jovem Pan > Notícias > Mundo > Fome em Gaza ‘é um escândalo moral’ e ‘totalmente evitável’, diz governo britânico

Fome em Gaza ‘é um escândalo moral’ e ‘totalmente evitável’, diz governo britânico

Em comunicado, ministro das Relações Exteriores, David Lammy, expressa a necessidade de ‘um cessar-fogo imediato que permita a entrega de ajuda na máxima velocidade e escala necessária’

  • Por Jovem Pan
  • 22/08/2025 11h37
  • BlueSky
CHARLY TRIBALLEAU/AFP Ministro de Relações Exteriores britânico, David Lammy Ministro britânico das Relações Exteriores, David Lammy, chamou a fome em Gaza de 'escândalo moral' e 'totalmente evitável'

O ministro britânico das Relações Exteriores, David Lammy, chamou a fome em Gaza de “escândalo moral” e “totalmente evitável”, nesta sexta-feira (22), após as Nações Unidas declararem estado de emergência no território palestino. “A confirmação da fome na cidade de Gaza e nos bairros ao redor é absolutamente horrível e totalmente evitável”, afirmou Lammy em um comunicado.

O chefe da diplomacia britânica acrescentou que “a recusa do governo israelense em permitir a entrada de ajuda suficiente em Gaza provocou esta catástrofe causada pelo homem. É um escândalo moral”.

Lammy instou o governo de Israel a “agir imediatamente para evitar o agravamento da situação. Deve permitir, de forma imediata e sustentada, o acesso sem obstáculos de alimentos, suprimentos médicos, combustível e todo tipo de ajuda àqueles que desesperadamente necessitam”.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O chanceler britânico também insistiu sobre a necessidade de “um cessar-fogo imediato que permita a entrega de ajuda na máxima velocidade e escala necessária. Isso inclui interromper a operação militar na cidade de Gaza, o epicentro da fome”.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Netanyahu afirma que continuará ofensiva em Gaza mesmo com cessar-fogo
ONU declara oficialmente situação de fome na Faixa de Gaza
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >