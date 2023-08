Forças Armadas da Ucrânia anunciam operação militar na Crimeia

Segundo autoridades, soldados russos foram mortos durante a ação e equipamentos foram destruídos; território foi anexado pela Rússia em 2014

Olga MALTSEVA / AFP Segundo as autoridades, não houve baixas entre os 'defensores ucranianos'



O governo da Ucrânia afirmou ter realizado uma operação de comando na Crimeia, península anexada pela Rússia 2014. O local é considerado pelo Kremlin como um reduto. A operação teria sido realizada nesta quinta-feira, 24, e resultou na morte de soldados russos e a destruição de equipamentos militares. “O inimigo sofreu perdas entre os seus homens, e equipamentos foram destruídos. E a bandeira nacional tremulou novamente na Crimeia ucraniana”, disse a Inteligência militar ucraniana no Telegram. As autoridades também confirmaram o desembarque de forças especiais em Olenivka e Mayak, no oeste da península. “Todos os objetivos e tarefas foram cumpridos. Ao final da operação especial, os defensores ucranianos deixaram o local sem perdas”, completou a fonte. Na véspera da operação, a Inteligência militar da Ucrânia assumiu a responsabilidade pela destruição de um sistema de mísseis terra-ar na mesma região. O governo ucraniano prometeu libertar todo o território ocupado pela Rússia desde a invasão de fevereiro de 2022, assim como a Crimeia.

*Com informações da AFP