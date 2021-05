Formação rochosa ‘Arco de Darwin’ desmorona no Equador; veja antes e depois

Segundo autoridades, erosão foi a causa do desabamento, que aconteceu na última segunda-feira, 17, nas Ilhas de Galápagos

Reprodução/ Facebook Galapagos Conservancy Arco fica localizado nas Ilhas de Galápagos



O ‘Arco de Darwin’, formação rochosa localizada no arquipélago de Galápagos, no Equador, desmoronou nesta semana. Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Águas do país, o fenômeno foi observado na última segunda-feira, 17, e teria sido causado por uma erosão, sendo totalmente natural. Após a queda, restaram apenas dois pilares da antiga formação. O arco foi batizado em homenagem ao cientista britânico Charles Darwin e é considerado um dos melhores lugares para mergulho do mundo, segundo as autoridades equatorianas. Desde 1978, a formação era considerada Patrimônio Mundial da UNESCO.