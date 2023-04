Forte tornado atinge Arkansas, nos EUA, e deixa milhares sem eletricidade

Imagens e vídeos publicados em redes sociais mostram o fenômeno, que arrancou árvores e telhados no seu caminho, deixou pelo menos 88 mil pessoas sem energia e 21 hospitalizadas

BENJAMIN KRAIN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP Casa localizada na capital do Arkansas, Little Rock, fica completamente destruída após o tornado desta sexta=feira, 31



Um poderoso tornado atingiu o estado americano do Arkansas nesta sexta-feira, 31, fazendo com que mais de 88 mil pessoas perdessem o acesso à eletricidade, de acordo com dados do site “PowerOutage.us”, que monitora este serviço. Várias imagens e vídeos publicados em redes sociais mostram o fenômeno, que arrancou árvores e telhados no seu caminho. Pelo menos 21 pacientes estão sendo tratados em dois hospitais na capital do Arkansas, Little Rock, de acordo com o jornal “The Washington Post”. Cinco deles estão em estado crítico. A governadora do estado, Sarah Huckabee Sanders, anunciou no Twitter que a Guarda Nacional irá ajudar a polícia local nas tarefas de salvamento. Também foram noticiados tornados no estado de Iowa, onde cerca de 45 mil pessoas ficaram sem energia. Graves tempestades também se desenvolvem em outras partes da parte centro-leste do país. Cerca de 28 milhões de pessoas estão sob alerta de tornados, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS).

Os tornados, um fenômeno meteorológico tão impressionante quanto difícil de prever, são comuns nos Estados Unidos, especialmente no centro e no sul do país. Ainda nesta sexta-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, visitou a cidade de Rolling Fork, no Mississippi, que foi devastada na semana passada quando uma série de tornados fortes atingiu a região, deixando 26 mortos. “Esta é a sua comunidade, este é o local onde construíram as suas vidas. Vamos garantir que vocês possam ficar aqui”, prometeu Biden à imprensa em frente de uma pilha de escombros.

*Com informações da EFE e AFP