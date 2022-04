FOTOS: Veja imagens do ataque em estação de metrô de Nova York

Pelo menos 10 pessoas foram baleadas em um ataque na estação de metrô do Brooklyn, em Nova York, nesta terça-feira, 5. Segundo informações das autoridades locais, há 16 feridos. “Às 8h27, atendemos a uma ligação para o 911 de uma pessoa baleada no metrô”, disse um porta-voz da polícia, que não deu detalhes, no entanto, sobre o número de indivíduos baleados. Em imagens compartilhas nas redes sociais é possível ver passageiros feridos caídos no chão. Até o momento, não há informações sobre a autoridade do ataque. A polícia procura um homem usando uma máscara de gás e um colete de construção laranja como possível suspeito.

Video showing immediate aftermath of panic and a mad rush to flea the scene of #NewYork mass shooting and smoke grenade attack.

Suspect still on the run wearing gas mask and orange vest.

Now confirmed shooting happened inside train subway carriage while on the move. pic.twitter.com/UOpkkPmRX2

