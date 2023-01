Fragmentos de mísseis são encontrados na Moldávia após bombardeio russo na Ucrânia

Presidente do país condenou os ataques ao país vizinho; restos foram encontrados no norte do país

vitalii matokha / AFP Ucrânia denunciou novos bombardeios russos neste sábado



Fragmentos de mísseis foram encontrados no norte da Moldávia neste sábado, 14, após um novo bombardeio russo na Ucrânia. A informação foi divulgada pela presidente Maia Sandu, em seu Twitter. Ela condenou os ataques dos russos contra o país vizinho. “A guerra brutal da Rússia contra a Ucrânia voltou a impactar a Moldávia. A polícia de fronteiras encontrou fragmentos de um míssil perto da vila de Larga, no norte do país. Condenamos veementemente o aumento dos ataques”, escreveu a presidente. Desde o início do conflito, a Moldávia tem sido impactado. Os bombardeios atingiram o fornecimento de eletricidade em novembro. No mês passado, restos de um míssil caíram em uma região próxima da fronteira com a Ucrânia. O país tem recebido uma onda de refugiados ucranianos. Neste sábado, a Rússia voltou a realizar uma série de bombardeios no território ucraniano. A ofensiva causou apagões em quase todas as regiões do país. “Um ataque com mísseis a infraestruturas importantes está em andamento em Kiev”, disse o conselheiro presidencial ucraniano Kirilo Timoshenko pelo Telegram.