França abre investigação sobre plataforma Kick após morte transmitida ao vivo

Raphaël Graven, de 46 anos e conhecido como ‘Jean Pormanove’, morreu em 18 de agosto, perto de Nice, durante uma transmissão na qual aparentemente foi visto sendo abusado por dois colegas

Reprodução/X/@JeanPormanove O promotor Damien Martinelli afirmou na semana passada que os legistas consideraram que a morte 'não teve origem traumática'



A Justiça francesa abriu uma nova investigação sobre as práticas da plataforma de streaming australiana Kick, além da anunciada na semana passada para esclarecer as circunstâncias da morte de um homem de 46 anos transmitida ao vivo. Esta nova investigação foi aberta para determinar se a Kick “disseminou intencionalmente vídeos de ataques deliberados à integridade física da pessoa”, anunciou a promotora Laure Beccuau em um comunicado nesta terça-feira (26).

Os investigadores também buscarão determinar se a plataforma australiana cumpre a Lei Europeia de Serviços Digitais (DSA). Os responsáveis podem ser condenados a 10 anos de prisão e uma multa de 1 milhão de euros (R$ 6,32 milhões, na cotação atual).

Raphaël Graven, de 46 anos e conhecido na Internet como “Jean Pormanove”, morreu em 18 de agosto perto de Nice, no sudeste da França, durante uma transmissão ao vivo na plataforma, na qual aparentemente foi visto sendo abusado por dois colegas.

Com quase 200 mil seguidores, o canal “Jeanpormanove” vinha mostrando Graven sendo insultado, espancado, ameaçado e até mesmo alvejado com projéteis de paintball sem proteção há meses. Segundo os promotores do canal, os conteúdos das transmissões eram roteirizados.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O promotor Damien Martinelli afirmou na semana passada que os legistas consideraram que a morte “não teve origem traumática e não está relacionada à intervenção de terceiros”.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório