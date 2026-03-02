França anuncia modernização de arsenal e aumento de ogivas nucleares

Presidente francês disse que oito países europeus concordaram em participar do esquema de dissuasão nuclear ‘avançada’

LUDOVIC MARIN / AFP Segundo o líder francês, a França aumentará o número de ogivas nucleares do nível atual, inferior a 300



O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou, nesta segunda-feira (2), que seu país vai aumentar o número de ogivas nucleares, em um discurso sobre como o arsenal atômico da União Europeia (UE) pode proteger o continente. “Uma modernização do nosso arsenal é essencial”, disse Macron na base de submarinos nucleares de Île Longue, na França. “Por isso, ordenei um aumento do número de ogivas nucleares”, acrescentou.

Segundo o líder francês, a França aumentará o número de ogivas nucleares do nível atual, inferior a 300, no primeiro aumento desse tipo desde pelo menos 1992, mas não especificou quantas. “Minha responsabilidade é garantir que nossa dissuasão mantenha — e mantenha no futuro — seu poder destrutivo assegurado”, afirmou Macron.

“Devemos fortalecer nossa dissuasão nuclear contra múltiplas ameaças e devemos considerar nossa estratégia de dissuasão em todo o continente europeu”, afirmou Macron. Para isso, anunciou “a implementação gradual do que eu chamaria de dissuasão avançada”.

Macron declarou que oito países europeus concordaram em participar do esquema de dissuasão nuclear “avançada” proposto pela França. Esses países incluem Alemanha, Reino Unido e Polônia. Os países desse grupo poderão abrigar “forças aéreas estratégicas” francesas, que poderão ser “mobilizadas em todo o continente europeu”. Segundo Macron, a ideia é “complicar os cálculos dos nossos adversários”.

O plano também poderá envolver “a participação convencional das forças aliadas em nossas atividades nucleares”. A França possui o quarto maior arsenal nuclear do mundo, estimado em cerca de 290 ogivas.

A base naval da Île Longue abriga os quatro submarinos de mísseis balísticos da França: o Triomphant, o Téméraire, o Vigilant e o Terrible. Pelo menos um deles está permanentemente posicionado no mar para garantir a dissuasão nuclear.

*AFP