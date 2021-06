França anuncia reabertura de boates em julho sem obrigatoriedade de uso de máscara

Estabelecimentos poderão funcionar com capacidade de 75% em áreas fechadas e 100% em ambientes abertos

EFE Emmanuel Macron anunciou reabertura de casas noturnas e volta de shows



O governo da França anunciou nesta segunda-feira, 21, a reabertura de boates no dia 9 de julho. Os estabelecimentos poderão funcionar com capacidade de 75% em áreas fechadas e 100% em ambientes abertos, sem obrigatoriedade do uso de máscaras. No entanto, será necessário apresentar teste negativo para Covid-19 ou certificado de vacinação para entrar. O anúncio foi feito após uma reunião entre o presidente da França, Emmanuel Macron, e representantes do setor de casas noturnas, que pediam a reabertura dos estabelecimentos após 15 meses de fechamento. Durante o encontro, também ficou estabelecida a volta de shows e espetáculos a partir de 30 de junho, com a mesma capacidade permitida em casas noturnas. Segundo os dois maiores sindicatos da França, de 1.600 casas noturnas, 152 fecharam definitivamente até o final de março de 2021 por dificuldades financeiras. Além disso, 25% têm problemas para cumprir os protocolos sanitários, principalmente devido ao sistema de ventilação.

*Com informações da EFE