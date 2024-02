França condena ‘deslocamento forçado’ de Gaza para Egito 

Ministro das Relações Exteriores francês se encontrou com o chanceler egípcio para falar sobre a situação no Oriente Médio

O ministro das Relações Exteriores da França, Stephane Sejourne, expressou preocupação com o deslocamento forçado de pessoas para o Egito durante sua visita ao Oriente Médio. Ao lado do ministro das Relações Exteriores egípcio Sameh Shoukry, Sejourne reiterou a posição francesa de condenar qualquer ação nesse sentido. “Compreendemos perfeitamente estas preocupações e, neste ponto, a posição da França permanece a mesma: condenamos e rejeitaremos qualquer ação tomada neste sentido”, disse. Desde outubro, o Egito tem alertado sobre a transferência forçada de habitantes de Gaza para a Península do Sinai. Atualmente, a passagem de Rafah, fronteira do país com o enclave palestino está fechada, com mais da metade da população de Gaza buscando segurança na cidade de Rafah, no extremo sul de Gaza. Contudo, essa região é o próximo alvo do exército israelense que desde outubro bombardeia a região em retaliação ao ataque que o Hamas realizou.

O encontro entre o ministro das Relações Exteriores da França com o chanceler egípcio, acontece em meio as mediações para um acordo de trégua entre Israel e Hamas. Durante sua visita ao Egito, Sejourne também discutiu o desejo da França por um cessar-fogo humanitário em Gaza e a retomada das negociações para uma solução de dois Estados. Ele afirmou que o reconhecimento de um Estado palestino pela França marcaria o fim de um processo político. No entanto, ele ressaltou que a questão é quando e em que condições isso acontecerá, acrescentando que Gaza estaria ligada ao futuro Estado palestino.

