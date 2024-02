Israel lança novos ataques a Gaza em meio a negociações para trégua

Os bombardeios também afetaram Rafah, na fronteira com o Egito

MOHAMMED SABRE/EFE/EPA As Torres Hamad destruídas após uma operação militar israelense na cidade de Khan Younis, sul da Faixa de Gaza, no dia 26 de janeiro de 2024



Dezenas de pessoas morreram neste domingo, 4, em ataques israelenses na Faixa de Gaza, enquanto o movimento palestino Hamas afirma estar estudando uma proposta de trégua em sua guerra com Israel. O Ministério da Saúde do Hamas informou que pelo menos 92 pessoas morreram durante a noite. Um ataque israelense atingiu uma creche em Rafah, no sul do território, onde se refugiavam pessoas que fugiram dos combates, segundo a assessoria de imprensa do governo do movimento islamista. Segundo um jornalista da AFP, o Exército israelense continuou bombardeando a cidade de Khan Yunis, no sul, agora parcialmente destruída, e onde Israel afirma que os líderes do Hamas estão escondidos. Os bombardeios também afetaram Rafah, mais ao sul, segundo a mesma fonte, enquanto crescem os temores sobre uma possível ofensiva militar contra essa cidade superpopulosa, junto à agora fechada fronteira com o Egito. Nessa cidade de 200 mil habitantes, mais de um milhão de palestinos deslocados se encontram agora aglomerados em abrigos e precários acampamentos, ameaçados pela escassez e pelas epidemias.

*Com informações da AFP