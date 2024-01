França fecha embaixada no Níger por tempo indeterminado devido a ‘obstáculos impostos por golpistas’

Anúncio vem após sete meses que o Exército derrubou o presidente do país; em agosto de 2023 o embaixador francês Sylvain Itté já tinha sido expulso e detido

AFP Oficiais da Polícia Nacional do Níger são vistos fora da Embaixada da França em Niamey



A França anunciou nesta terça-feira, 2, que está fechando sua embaixada no Níger e continuará suas atividades a partir de Paris, disse o Ministério francês das Relações Exteriores. O anúncio vem após sete meses que o Exército derrubou o presidente do país. “A embaixada francesa no Níger está fechada até novo aviso”, disse um comunicado do ministério, indicando os “graves obstáculos” que impediam o trabalho na embaixada, como bloqueios em torno do edifício, ou as restrições de viagem de agentes diplomáticos. O encerramento de uma embaixada foi decidido junto com a retirada dos últimos soldados franceses destacados no Níger para combater grupos jihadistas e que abandonaram o país em 22 de dezembro. No comunicado, o ministério relembrou os motivos de sua decisão: “O bloqueio em torno da embaixada, as restrições ao movimento de agentes e a expulsão de todo o pessoal diplomático que deveria ir ao Níger, em clara violação da Convenção de Viena sobre relações diplomáticas”. Em 26 de julho de 2022 os militares no poder exigiram a saída dos soldados franceses e – cerca de 1.500 – denunciaram vários acordos militares assinados com Paris. Essa junta tirou do poder o presidente Mohamed Bazoum, aliado da França, e suspendeu a Constituição. A embaixada foi atacada no dia 30 de julho durante um protesto antifrancês organizado quatro dias após o golpe de estado militar pelo autodenominado Conselho Nacional de Salvaguarda da Pátria (CNSP). O regime militar também expulsou em agosto o embaixador francês Sylvain Itté. Ele ficou preso na representação diplomática durante quase um mês antes de partir.

