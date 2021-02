França permitirá festivais com até 5 mil pessoas sentadas

A ministra da Cultura francesa, Roselyne Bachelot, confirmou que os festivais poderão voltar a acontecer a partir do mês que vem seguindo um protocolo rigoroso para o retorno das atividades

EFE/EPA/IAN LANGSDON

O governo da França voltará a permitir que sejam realizados festivais de musica e shows. Entretanto, a capacidade dos eventos será limitada a 5 mil pessoas, que deverão permanecer sentadas e afastadas umas das outras. A ministra da Cultura francesa, Roselyne Bachelot, confirmou que os festivais poderão voltar a acontecer a partir do mês que vem seguindo um protocolo rigoroso para o retorno das atividades. A política também anunciou um fundo econômico de 30 milhões de euros para auxiliar festivais que foram forçados a modificar ou cancelar suas programações. Essa é a primeira medida de uma série de auxílios que serão anunciados nas próximas semanas.

Nas últimas 24 horas, a França registrou 22.501 novos casos de Covid-19 e 271 novas mortes causadas pela doença. O ministro da Saúde francês, Olivier Véran, disse que 36% dos casos correspondem à variante britânica, enquanto que 5% são relativos às cepas brasileira ou sul-africana. Com isso, o governo voltou a enfatizar que, no momento, não é hora de relaxar as restrições. Uma das medidas em vigor para conter o avanço do novo coronavírus é o toque de recolher entre as 18h e as 6h. Além disso, bares, academias, cinemas e museus seguem fechados no país desde o fim de outubro.

*Com informações da EFE