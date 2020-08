França supera marca de 3 mil casos de Covid-19 pelo 2º dia seguido

Foram 3.015 diagnósticos positivos no país nas últimas 24 horas, ante 3.310 divulgados no sábado; internações também aumentaram

Charles Platiau/Reuters França tem alta de novos casos do após flexibilização do distanciamento social



A França registrou 3.015 casos de infecção pelo novo coronavírus, de acordo com informações divulgadas pela Agência de Saúde Pública do país neste domingo, 16. Este é o segundo dia consecutivo em que a marca de positivos em testes de diagnóstico supera a marca de 3 mil. Ontem, foram 3.310 contaminados contabilizados no território francês. Os números indicam um rápido avanço na situação epidemiológica local, principalmente, porque apenas na quarta-feira, 12, foi superada a marca de 2 mil casos, nessa segunda onda de contágios.

Outro sinal de piora é a taxa de positivos por teste de diagnóstico, que neste momento chegou a 2,8%, o que representa dois décimos a mais do que na véspera. Desde o início da propagação do novo coronavírus na França, em fevereiro, foram 218.536 casos de infecção. O número de surtos ainda ativos no país é de 263, segundo os dados da Agência de Saúde Pública, 17 a mais do que ontem.

Em todo o país, 4.860 pessoas estão hospitalizadas, três a mais do que ontem, depois de uma semana inteira de crescimento acelerado no indicador. Dos pacientes internados, 376 estão ocupando leitos de unidade de terapia intensiva. Nas últimas 24 horas, segundo a Agência de Saúde Pública, houve uma morte em hsospitais, elevando o total de 30.410. O número de óbitos que acontecem fora das unidades de saúde, por sua vez, não é atualizado diariamente.

*Com agência EFE